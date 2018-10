João Sousa eliminado na primeira ronda do torneio de ténis de Pequim

Tenista português perdeu frente ao russo Andrey Rublev.

Por Lusa | 13:03

O tenista português João Sousa, 43.º do 'ranking' mundial, foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda do torneio de Pequim, na China, em piso duro, ao perder com o russo Andrey Rublev, 68.º da hierarquia.

O número 1 nacional cedeu em dois 'sets', pelos parciais de 6-0 e 6-4, em apenas uma hora e sete minutos.

João Sousa foi completamente dominado no primeiro 'set' e no segundo sofreu um 'break' logo no terceiro jogo e não mais recuperou, tendo o primeiro e único ponto para quebrar o serviço ao adversário já no 10.º jogo.