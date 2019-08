Joaquim Chissano considera acordo de paz prova de "maturidade" dos moçambicanos

O antigo Presidente moçambicano Joaquim Chissano considerou que o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional "vai ser permanente" e demonstra a "maturidade" do povo e dos líderes políticos alcançada com as experiências anteriores de busca de paz.

"Este acordo vai ser permanente, porque o povo assumiu a sua liderança", declarou Joaquim Chissano, citado hoje pelo diário Notícias, a propósito do acordo final de paz assinado esta terça-feira em Maputo entre Governo e Renamo, principal partido da oposição.

Segundo Chissano, antigo Presidente de Moçambique entre 1986 e 2005, é necessário que as crianças cresçam num ambiente de paz para garantir que a sociedade tenha uma nova forma de pensar e agir.