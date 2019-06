Joel Pinho nomeado presidente de gestão do Arouca

Joel Pinho foi nomeado presidente de gestão do Arouca e da Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ) do clube, numa Assembleia-Geral que decorreu esta sexta-feira no Estádio Municipal de Arouca.

A reunião magna contou com cerca de 70 associados, alguns deles elementos da direção e da SDUQ demissionárias, como Carlos Pinho, que tinha dirigido os destinos do Arouca ao longo dos últimos 13 anos.

A comissão de gestão do clube e da SDUQ é composta pelos mesmos quatro elementos: para além de Joel Pinho, Paulo Cerqueira, Flávio Soares e José Américo Quaresma.