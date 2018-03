Jorge Gabriel deixa pai na Santa Casa da Misericórdia

Apresentador da RTP mostrou-se emocionado através de uma publicação no Instagram.

Por Catarina Figueiredo | 18:41

"Acabei de passar por um dos momentos mais angustiantes da minha existência." É assim que Jorge Gabriel descreve o momento em que deixou o seu pai "a viver ao cuidado" da Santa Casa da Misericórdia da Amadora, numa publicação no Instagram.Através das redes sociais, o apresentador mostrou-se emocionado e partilhou-o com os seus seguidores. "Uma mistura de sentimentos entre o que devo e o que não desejava tê-lo feito", pode ler-se na legenda da fotografia onde Jorge Gabriel surge ao lado do pai."Medidos todos os prós e contras e por sua livre vontade", Jorge Gabriel salienta que deixa o progenitor "em boas mãos, rodeado de carinho", algo que o deixa tranquilo mas com o "coração em fanicos".