Jornadas celebram 75 anos de Manuel António Pina e arrancam com "O Beco dos Gambozinos"

Por Lusa | 19:25

As jornadas internacionais "Desimaginar o Mundo - Manuel António Pina 2018", de homenagem ao autor de "Todas as Palavras", no 75.º aniversário do seu nascimento, arrancam este sábado, no Porto, com a reposição da peça "O Beco dos Gambozinos".

O musical para crianças, concebido há cerca de 30 anos pelo poeta, ficcionista, cronista e dramaturgo Manuel António Pina (1943-2012), Prémio Camões em 2011, tem música de Susana Ralha, e regressa a cena no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto, no sábado, dia 03, pelas 17:00, quatro dias antes de as jornadas se fixarem em São Paulo, Brasil, para prosseguirem depois, no Porto, a partir do dia 16.

Intituladas "Desimaginar o Mundo - Jornadas Manuel António Pina 2018", têm por objetivo homenagear o poeta, que nasceu a 18 de novembro de 1943, no concelho de Sabugal, autor "de uma das obras mais consistentes e imaginativas da literatura atual, escrita em língua portuguesa", refere a organização.