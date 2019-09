Jornadas Europeias do Património com 1.400 atividades entre hoje e domingo

As Jornadas Europeias do Património (JEP) 2019 vão decorrer entre hoje e domingo, com 1.400 atividades previstas em 173 concelhos de todo o país, com o tema "Artes, Património e Lazer", anunciou a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia, as JEP são um evento cultural que envolve mais de 70.000 atividades, em termos globais, com o objetivo de sensibilizar para o património comum da Europa, e para a necessidade da sua contínua proteção.

De acordo com um comunicado da DGPC, em Portugal as atividades deverão alcançar um público estimado de 250 mil pessoas em todo o país, e serão de entrada livre na sua maioria, sendo de acesso gratuito nos equipamentos tutelados, quando os visitantes participarem nas atividades, hoje e no sábado.