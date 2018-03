Jornal do PC Chinês defende importância da aliança com a Coreia do Norte

Por Lusa | 06:15

Um jornal do Partido Comunista Chinês defendeu hoje a importância da aliança entre Pequim e Pyongyang, numa altura em que se prepara uma cimeira entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

"Manter laços amigáveis entre a China e a Coreia do Norte está em linha com os interesses de ambos os lado", lembra o Global Times, jornal em língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC.

Pequim é o principal aliado diplomático e o maior parceiro comercial do regime de Kim Jong-un.