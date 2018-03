Jornal do PC Chinês lembra que sistema ocidental não é referência para a China

Por Lusa | 03:53

Um jornal do Partido Comunista Chinês afirmou hoje que o "sistema ocidental não é referência" para a China, defendendo o fim do limite de mandatos para o Presidente e um maior domínio do PCC.

"A China mantém há muito uma ascensão contínua", lembra o Global Times, jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC.

"E estamos cada vez mais certos de que a chave da trajetória da China consiste em manter uma liderança forte do PCC e seguir inequivocamente a chefia do Comité Central do Partido, com o camarada Xi Jinping no centro", acrescenta.