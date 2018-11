Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornalista da CMTV na Maratona do Porto: “É um privilégio fazer a prova”

João Ferreira foi até à Invicta correr 42 quilómetros.

09:38

João Ferreira foi até ao Porto para correr, pela segunda vez, na maratona da cidade. Com o objetivo de alertar para o síndroma de Asperger, o pivô da CMTV juntou-se aos 16 mil participantes de 75 países, para correr 42 quilómetros.



"É sempre um privilégio fazer esta prova. Fi-la em 4h13. Devo o resultado aos meus amigos que me acompanharam, à minha mulher e às minhas filhas que estavam na meta à minha espera", disse. No percurso, contou com o apoio de Francisco Penim.



"O ano passado fiz a maratona, foi a primeira e a única", disse o jornalista que correu ao lado do João os últimos 10 quilómetros da prova.