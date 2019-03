Jornalista filipina distinguida pela revista Time detida ao aterrar em Manila

Por Lusa | 03:16

A jornalista filipina Maria Ressa, crítica do Presidente Rodrigo Duterte e uma das "personalidades do ano" da revista Time em 2018, foi hoje detida, pela segunda vez, quando se encontrava no aeroporto de Manila.

"Eu queria pagar a fiança, mas eles [as autoridades] deram-me um mandado de detenção", disse Maria Ressa aos jornalistas no aeroporto, enquanto dois oficiais a escoltavam para a carrinha policial.

A fiança, que a jornalista teria de pagar para evitar a prisão preventiva, cifra-se nos de 90.000 pesos (1.500 euros) e é esperado que seja paga nas próximas horas.