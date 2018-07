Jornalista Manuel Carvalho é o novo diretor do Público

Por Lusa | 20:43

O jornalista Manuel Carvalho vai ser o novo diretor do Público, em substituição de David Dinis, segundo um Comunicado do Conselho de Administração do jornal, a que a agência Lusa teve hoje acesso.

"A administração do Público vem informar que convidou Manuel Carvalho para exercer o cargo de diretor do Público, o qual aceitou o convite que lhe foi endereçado", refere a nota.

A administração do jornal detido pelo grupo Sonae adianta que "a formação da equipa de direção será da sua [Manuel Carvalho] inteira responsabilidade".