Após 11 semanas de competição ator levou para casa o troféu. Kelly Bailey ficou em segundo lugar.

José Condessa sagrou-se o grande vencedor da quarta edição do programa de domingo à noite, da TVI, 'Dança com as Estrelas'.Após 11 semanas de desafios, este domingo o ator alcançou o primeiro lugar ao lado da bailarina de danças de salão, Ana Cardoso.