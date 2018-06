José Eduardo dos Santos deixa liderança do MPLA a 08 de setembro

Por Lusa | 09:54

O Bureau Político do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) alterou a data do sexto congresso extraordinário que marcará a saída do poder de José Eduardo dos Santos para 08 de setembro, informou o partido.

A decisão foi tomada na sexta-feira, em Luanda, durante a reunião ordinária do Bureau Político, orientada pelo presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, depois de ter sido apontada a data de 07 de setembro, uma sexta-feira, para a realização do congresso.

"O Bureau Político abordou, principalmente, aspetos atinentes à convocação, preparação e realização do sexto congresso extraordinário do partido, que vai acontecer no dia 08 de setembro de 2018", lê-se no comunicado final da reunião, consultado hoje pela Lusa.