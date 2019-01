Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Mota de saída do Aves e Inácio a chegar

A saída de José Mota surge horas depois do Aves ter sido eliminado da Taça de Portugal pelo Sp. Braga.

12:01

José Mota está de saída do Aves. Esta decisão surge horas depois do Aves ter sido eliminado da Taça de Portugal pelo Sp. Braga (1-2). Na Liga NOS, ocupa o último lugar da tabela com 12 pontos.



O técnico, que na temporada passada conduziu o emblema avense à vitória da prova rainha, esteve esta manhã no estádio, onde se terá despedido do plantel.



O treino que estava agendado foi cancelado e o agora ex-líder da formação da Vila das Aves tratou dos últimos pormenores da sua saida.



Para o lugar de José Mota deve chegar Augusto Inácio, técnico que estava sem clube e que, recorde-se, conduziu o Moreirense à conquista da Allianz Cup há duas temporada