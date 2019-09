José Viale Moutinho vence Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco

O livro "Monstruosidades do Tempo do Infortúnio", de José Viale Moutinho, venceu por unanimidade o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores (APE), foi hoje anunciado.

O júri considerou que "estes contos de José Viale Moutinho, servidos por uma ironia mordaz numa prosa exigente e sadia, transportam a estranheza e o absurdo de situações resgatadas a tempos e atmosferas distantes, para outras 'monstruosidades' destes novos 'tempos do infortúnio'", segundo um comunicado divulgado pela APE.

A atribuição do prémio a José Viale Moutinho, que o conquista pela segunda vez, foi decidida por unanimidade no dia 24 de setembro, em reunião do júri, composto por Fernando Batista, José Manuel de Vasconcelos e Paula Mendes Coelho.