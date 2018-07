Jovane Cabral e Vladimir Stojkovic trabalham com equipa principal do Sporting

Por Lusa | 20:40

Os jovens Jovane Cabral e Vladimir Stojkovic foram hoje integrados no treino do plantel de futebol profissional do Sporting, que cumpre na Academia, em Alcochete, os primeiros dias de preparação da nova época.

Jovane Cabral repetiu assim a presença, enquanto o guarda-redes Stojkovic foi integrado esta tarde, numa sessão em que Carlos Mané trabalhou condicionado no relvado, continuando em fase terminal de recuperação de lesão, e Gelson Dala e Bruno César, em gestão de esforço, também trabalharam condicionados no relvado, de acordo com a nota divulgada pelo clube.

Na sexta-feira, a equipa prossegue os trabalhos na Academia, com treinos às 09:30 e 16:30, ambos fechados.