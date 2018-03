Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem modelo portuguesa desfila Chanel

Maria Miguel escolhida para desfilar pela marca na semana de moda.

Depois de Sara Sampaio, há outra portuguesa a fazer sucesso na moda internacional. Maria Miguel, de apenas 17 anos, tem sido cada vez mais uma aposta dos principais criadores de moda internacionais e, esta terça-feira, foi escolhida pela Chanel para ser uma das estrelas do desfile, que decorreu na Semana de Moda de Paris.



Maria Miguel já tinha sido escolhida para desfilar para marcas como a Saint-Laurent e, ontem, voltou a mostrar por que é considerada uma das atuais jovens promessas da moda ao pisar, segura, a passerelle.



No mesmo desfile, destaque também para a beleza de Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford, que se assume como um dos nomes de referência do momento na moda.