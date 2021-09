Jovens das Assembleias de Deus discutem em 21 dias "o que Deus faz" emtempos de pandemia

Vinte e um dias de atividades online, dezenas de iniciativas e oradores de vários países, vão preencher o programa do NEOS, que os jovens das Assembleias de Deus em Portugal realizam de 21 de setembro a 11 de outubro.

"Em 2020 tínhamos planeado o nosso Encontro Nacional de Juventude, que se realiza de três em três anos. Devido à pandemia, e porque não nos foi possível também realizar os acampamentos de jovens no verão de modo presencial, vimos esta limitação como uma oportunidade para nos reinventarmos", informa a Coordenação Nacional do Departamento Juvenil da Convenção das Assembleias de Deus em Portugal (ADJ).

Assim, concluíram que "era necessário criar algo novo" e daí "surgiu a palavra NEOS -- que significa jovem em grego", acrescenta em informação escrita enviada à agência Lusa.

Na edição deste ano, subordinada ao tema #imparável, o objetivo é "celebrar o trabalho que nas nossas igrejas se realiza com, para e de jovens e adolescentes. Queremos alcançá-los com a mensagem de amor de Deus, ajudá-los a crescer e amadurecer nas várias vertentes da vida, e equipá-los para viverem com esperança, mesmo num tempo de incertezas e dúvidas com que todos temos que lidar na atualidade", acrescenta a Coordenação Nacional do ADJ.

"O que Deus está a fazer neste tempo com e através da juventude no mundo, mesmo com as limitações da Pandemia", com o pastor Héctor Escobar (NextGen Europe), é o tema da conferência de abertura, no dia 21 de setembro, às 21:00.

No dia 11 de outubro, também às 21:00, o pastor norte-americano Josh Wellborn é o convidado para uma conferência centrada no mesmo tema, mas apenas com uma pequena variação: "O que Deus está a fazer neste tempo com e através da juventude na América do Norte, mesmo com as limitações da Pandemia".

Os pastores Pierre-Samuel Rouffet (França), Heshan Dissanayeke (Sri Lanka), Jules Compaore (Burkina Faso) são outros dos oradores previstos no programa do NEOS2021.

Diariamente haverá sessões de formação e de reflexão, bem como palestras dirigidas especialmente às classes mais jovens. Os trabalhos do NEOS2021 são transmitidos pelas redes sociais -- https://www.facebook.com/ad.jnacional/ https://www.instagram.com/adjnacional/ https://www.youtube.com/user/ADJNacional.

O ADJ é o Departamento Juvenil da Convenção das Assembleias de Deus em Portugal e integra a Aliança Evangélica Portuguesa. As Assembleias de Deus existem desde 1913 em Portugal e estão presentes em todos os distritos e na diáspora, com mais de 400 pontos de pregação.

JLG // HB

Lusa/Fim