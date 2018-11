No Brasil em reportagem, jornalista desentende-se com colega: “Quem manda sou eu”.

Por Rute Lourenço | 01:30

A viagem ao Brasil para cobrir as eleições presidenciais terminou da pior forma para Judite Sousa que, na reta final, protagonizou uma forte discussão com o repórter de imagem da TVI que a acompanhava.O momento foi filmado e oteve acesso às imagens que mostram a diretora-adjunta de Informação numa acesa troca de palavras com o colega, a dizer que não conseguia entrar em direto para a estação de Queluz de Baixo.