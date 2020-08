Judo retoma em 26 de setembro com testes obrigatórios à Covid-19 na pesagem

O presidente da Federação Portuguesa de Judo assumiu o cumprimento das normas hoje divulgadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e anunciou que o torneio Internacional Kiyoshi Kobayashi será a primeira competição.

Em declarações à agência Lusa, Jorge Fernandes indicou que as medidas serão válidas para todas as provas "até indicação em contrário", a começar pela prova internacional que se realiza no dia 26 e que junta seleções "com interesse em competir, porque já não o fazem há meio ano".

"A seleção do Brasil está a estagiar em Coimbra, a seleção portuguesa também, assim como alguns atletas de outros países que vão entrar na prova. Esses têm sido testados todas as semanas e não têm problema. Quem vem participar sem fazer parte do estágio, vamos exigir o teste da zaragatoa na véspera, que tragam o teste negativo na altura da pesagem", começou por explicar Jorge Fernandes.