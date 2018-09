Judoca Patrícia Sampaio sagra-se campeã europeia de juniores

Por Lusa | 14:45

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio sagrou-se hoje campeã europeia de juniores, na categoria de -78 kg, ao vencer na final em Sófia a alemã Christina Faber, por 'waza ari'.

Patrícia Sampaio, de 19 anos, uma das principais do judo português, já tinha sido medalha de bronze nos Mundiais do escalão, em 2017, em Zagreb.

Hoje, na capital búlgara, a judoca portuguesa fez um percurso 'perfeito' com quatro combates até chegar ao título europeu, três com vitórias pela pontuação máxima (ippon) e a final com a segunda pontuação mais elevada.