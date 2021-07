Judoca português Jorge Fonseca nas meias-finais de -100 kg

O judoca português Jorge Fonseca garantiu esta quinta-feira a presença nas meias-finais da categoria de -100 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao vencer o russo Niiaz Iliasov, no seu segundo combate, dos quartos de final.

Jorge Fonseca, segundo do 'ranking' mundial, encontrava Iliasov, sétimo, pela terceira vez, depois de o ter vencido na final dos Mundiais de 2019 e já este ano ter perdido com o russo nos quartos de final dos Europeus de Lisboa.

No combate, o português, bicampeão mundial, venceu por waza-ari aos 3.54 minutos já do 'golden score', e garantiu o lugar nas meias-finais, fase da competição no Nippon Budokan que decorrerá a partir das 17:00 locais (09:00 em Lisboa).