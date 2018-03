Telma Monteiro conquista medalha de ouro na Rússia

Judoca portuguesa venceu na categoria -57kg no Grand Slam de Ekaterinburgo.

Por Lusa | 16:17

A judoca portuguesa Telma Monteiro conquistou este sábado a medalha de ouro na categoria de -57kg do Grande Slam de Ekaterinburgo, na Rússia.



A medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, bateu na final a Cheng-ling Lien, de Taipé, por ippon.



Antes, a judoca do Benfica havia batido a mongol Enkhriilen Lkhagvatogoo e a russa Daria Mezhetskaia, para vencer o Grupo B, e a japonesa Momo Tamaoki, nas meias-finais.



O último grande sucesso de Telma tinha sido no Open de Minsk, que venceu em julho de 2017, apesar de lugares de honra nos Mundiais de Budapeste, em que foi quinta, em agosto, e o Grand Slam Paris, com um sétimo lugar, em fevereiro.



Em Ekaterinburgo, foi o regresso da única medalhada lusa no Rio2016, que tinha competido pela última vez em Paris, e desde logo a judoca assumiu que se apresentava na Rússia "para ganhar uma medalha".



Os outros judocas portugueses hoje em competição no Grand Slam russo perderam logo ao primeiro combate, casos de Joana Diogo (-48 kg), João Crisóstimo (-66 kg), Nuno Saraiva (-73 kg) e Jorge Fernandes (-73 kg).



A participação portuguesa fica concluída no domingo, quando Yahima Ramirez, que em fevereiro foi medalha de bronze no Open Europeu de Lisboa e em março sétima no último fim de semana sétima em Agadir, entrar em competição nos -78 kg.