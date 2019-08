Judo/Mundiais: Telma Monteiro lamenta que competição "tenha terminado cedo"

A portuguesa Telma Monteiro lamentou hoje que a derrota frente à brasileira Rafaela Silva, atual campeã olímpica, no terceiro combate da competição de -57 kg, "tenha terminado cedo" a sua competição no Mundial de judo, em Tóquio.

"Não quero saber quantas medalhas tenho, eu quero sempre mais, todos os dias é uma oportunidade para chegar ao topo e hoje a minha mentalidade não foi diferente", desabafou Telma Monteiro nas redes sociais.

A judoca do Benfica, medalha de bronze no Rio2016, perdeu por ippon diante da atual campeã olímpica, campeã do mundo em 2013 e vice em 2011 por ippon, após 3.36 minutos de combate.