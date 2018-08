Juiz federal dos EUA suspende divulgação de esquemas de impressão 3D de armas

Por Lusa | 04:40

Um juiz federal suspendeu esta terça-feira a autorização para a divulgação de manuais de instruções que permitem produzir em casa, sem controlo, armas com recurso a impressão 3D.

A ordem de restrição do juiz de Seattle Robert Lasnik, suspende, para já, o acordo feito em junho entre a Administração norte-americana e a organização Defense Distributed e que permitia a esse grupo texano voltar a divulgar as instruções de impressão de armas 3D via internet.

"Há a possibilidade de danos irreparáveis devido à forma como essas armas podem ser feitas", afirmou o juiz.