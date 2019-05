Júlio Mendes demite-se da presidência do Vitória de Guimarães

Júlio Mendes demitiu-se hoje da presidência do Vitória de Guimarães, clube da I Liga portuguesa de futebol, tendo alegado que a contestação de um grupo de sócios está a impedir a concretização do projeto da sua direção.

"Anuncio a renúncia aos cargos que exercemos no Vitória Sport Clube. Vamos assegurar a gestão do clube e a preparação da próxima época desportiva até à realização das próximas eleições. Afastar-nos-emos logo de seguida", frisou, numa conferência de imprensa no complexo desportivo do clube, acompanhado dos vice-presidentes Armando Marques, Hugo Freitas, Francisco Príncipe e Pedro Coelho Lima.

Depois de ter sido vice-presidente do clube entre 2010 e 2011, num elenco liderado por Emílio Macedo da Silva, Júlio Mendes assumiu a presidência do Vitória em 31 de março de 2012, numas eleições em que bateu Pinto Brasil.