Juncker diz que não se deve esperar pela próxima crise para fazer o que é preciso

O presidente da Comissão Europeia afirmou hoje, em Sintra, que os líderes europeus não devem esperar pela próxima crise para fazer o que é necessário e destacou que o Banco Central Europeu não pode defender o euro sozinho.

"Não devemos esperar pela próxima crise para fazer o que sabemos que temos de fazer", afirmou hoje Jean-Claude Juncker, ao discursar no início dos trabalhos do terceiro e último dia do Fórum do Banco Central Europeu (BCE), que decorre em Sintra.

"Para nossa própria soberania", destacou, é necessário pensar novamente o papel estratégico que as moedas desempenham atualmente no mundo. "E é por isso que a Comissão definiu uma nova agenda para reforçar o papel internacional do euro", acrescentou.