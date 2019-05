Junta de São Domingos (Lisboa) pinta extremidades de passadeiras para homenagear Benfica

A Junta de São Domingos de Benfica, em Lisboa, pintou hoje de vermelho as extremidades das passadeiras ao redor do Estádio da Luz para congratular o Benfica, localizado nesta freguesia, pelo título de campeão nacional de futebol.

De acordo com uma fonte da Junta, a autarquia pretendeu com esta iniciativa homenagear o clube, localizado nesta freguesia lisboeta.

"Foram pintadas apenas as extremidades das passadeiras ao redor do estádio, não sei precisar quantas, deixando as riscas brancas ao meio, pelo que a questão legal não se coloca, porque não adulterámos as passadeiras", disse.