Juntas sem competências para fiscalizar trotinetas em Lisboa - Autarquia

O vereador da Mobilidade da Câmara de Lisboa, Miguel Gaspar, disse hoje que as Juntas de Freguesia não têm competências para fiscalizar trotinetas, respondendo à criação de uma "taxa de remoção" por Santa Maria Maior.

"As Juntas não têm competências de fiscalização do código da estrada", salientou Miguel Gaspar, em declarações à agência Lusa, durante a conferência Movin'On Mobilidade Sustentável, que decorre em Montreal, Canadá, até hoje.

De acordo com o autarca, a fiscalização às trotinetas é realizada com base no Código da Estrada, realçando que o controlo é da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa (CML), da Polícia Municipal, PSP e EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa).