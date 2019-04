Jurista Marco Capitão Ferreira é o novo presidente da `holding´ Empordef - Ministro da Defesa

Por Lusa | 20:59

O jurista Marco Capitão Ferreira assumiu hoje funções como presidente da Empordef, substituindo o economista João Pedro Martins, que saiu a poucas semanas da extinção da `holding´ que gere as participações nas empresas de Defesa.

Em entrevista à Lusa, que será divulgada no próximo fim de semana, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, adiantou que o processo de extinção da Empordef vai ser concluído pelo jurista Marco Capitão Ferreira, que iniciou hoje funções, depois de João Pedro Martins ter saído "a seu pedido".

"Estão no processo de serem encerradas as contas, temos a partir de hoje uma nova liderança na Empordef que é o dr. Marco Capitão Ferreira, profundo conhecedor da matéria, que tem vindo a acompanhar e nos dá todas as garantias de poder fechar este capítulo da liquidação e criar condições para uma nova instância do estado no setor da Defesa", disse.