Jurista portuguesa vai liderar sistema das Nações Unidas em Cabo Verde

Por Lusa | 20:06

A especialista em direito internacional Ana Patrícia Graça é a nova coordenadora residente do sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, apresentando cartas credenciais às autoridades cabo-verdianas na terça-feira, foi hoje anunciado.

Ana Patrícia Graça, que era assessora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Nova Iorque, foi nomeada recentemente coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas e representante do PNUD, UNFPA (Fundo das Nações Unidas para a População) e Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) em Cabo Verde, adianta a organização em nota.

Ana Patrícia Graça, que ao longo da sua carreira passou por Angola, Guiné-Bissau e Timor-Leste, apresenta as cartas credencias ao ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, na terça-feira.