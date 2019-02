Justin Bieber luta contra depressão: "Fiz coisas que me envergonham, coisas muito promíscuas"

O cantor de 25 anos encontra-se em tratamento da doença.

Justin Bieber está lutar contra uma depressão. O jovem cantor, que assume estar "mentalmente afetado", já está a fazer tratamentos, de acordo com fontes próximas do seu círculo de amigos.



Numa entrevista recente à revista Vogue, onde protagonizou a capa da edição de março com a mulher Hailey Baldwin, o cantor de 25 anos afirmou estar a passar por uma depressão. As drogas e o sexo foram dois problemas com os quais teve de lidar. "Eu fiz coisas que me envergonham, coisas muito promíscuas. Tomei Xanax (medicamento utilizado para combater distúrbios de ansiedade) para lidar com a vergonha", conta Bieber.

Cinco meses após o casamento com a modelo Hailey Baldwin, fontes citadas pela revista People explicam que o cantor está a passar por uma fase menos positiva. De acordo com os amigos, nada está relacionado com a atual esposa. "Não tem nada a ver com Hailey - ele está muito feliz por estar casado com ela. É apenas outra coisa com a qual ele luta mentalmente", afirmam.

Em declarações à revista, os próximos de Bieber afirmam que o cantor nunca soube lidar com a pressão que sofreu por parte dos pais para atingir a fama e com as consequências que advém do facto de se ter tornado uma figura pública tão mediática.



"Ele luta muito emocionalmente com a ideia da fama. Quando começou era um típico adolescente, um ótimo miúdo, honesto, super doce e muito educado com todos. Viver com essa enorme quantidade de fama mudou-o completamente, começou a ter acesso a tudo e mais alguma coisa. Estava cercado por pessoas que apenas diziam 'sim’", acrescentam.



Recorde-se que em 2017 vários rumores avançaram que o cantor estava a passar por uma depressão após ter cancelado 14 concertos da digressão 'Purpose'. Justin Bieber revela agora que, naquela altura, necessitava de algum tempo e espaço. "Fiquei muito deprimido durante a digressão", lembrou o músico. "Eu não falei sobre isso, e ainda estou a processar muitas coisas sobre as quais não falei. Eu estava sozinho. Eu precisava de algum tempo", revelou.