Justin Bieber partilha foto ternurenta da irmã recém-nascida

Pequena Bay Bieber é resultado da relação de Jeremy Bieber com a sua esposa Chelsea.

17:59

A família Bieber continua a aumentar com a chegada da pequena Bay Bieber, a irmã recém-nascida do famoso cantor canadiano. Justin Bieber celebra o nascimento da irmã e dá a conhecer a bebé através do Instagram.



