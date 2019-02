Katy Perry e Orlando Bloom planeiam ser pais

Com a notícia do noivado ainda 'fresquinha', o casal já pensa em ter filhos.

17:53

Katy Perry e Orlando Bloom anunciaram esta quinta-feira, na rede social Instagram, que estão noivos, após três anos de namoro. O dia de São Valentim foi o escolhido para celebrar a ocasião e no meio de tanta felicidade e amor, o jovem casal parece que já planeia constituir um futuro famíliar.



Segundo a revista People, a cantora e o ator pretendem aumentar a família e ter filhos. "A Katy está a abrandar com a sua carreira este ano. Eles querem casar e começar uma família em breve. Ambos querem ter filhos em comum e estão a dar prioridade a isso", revela uma fonte próxima do casal à revista inglesa.



Em declarações, a fonte do núcleo próximo do casal afirma que Katy Perry e Orlando Bloom estão radiantes com esta nova fase da relação. "Eles têm falado sobre o noivado há algum tempo. Depois de se terem reconciliado, a Katy sentiu-se muito segura com o Orlando e ambos sabiam que era um tempo diferente. Eles fizeram da relação uma prioridade", afirma e acrescentando que ambos se têm esforçado para que o noivado dê certo.



"Toda a gente está muito entusiasmada com o noivado", conta.



Recorde-se que Katy Perry já foi casada com o comediante britânico Russel Brand, entre 2010 e 2012, e que o ator americano deu o nó com Miranda Kerr em 2010, separando-se três anos mais tarde.