Keizer ansioso pela estreia em Alvalade frente a um Desportivo das Aves "perigoso"

Treinador dirigiu também palavras para os adeptos 'leoninos', para que continuem a apoiar a equipa.

Por Lusa | 15:14

O treinador do Sporting mostrou-se este sábado ansioso pela sua estreia no Estádio José Alvalade, no encontro de domingo da 12.ª jornada da I Liga de futebol, diante do Desportivo das Aves, que considera ser uma equipa perigosa.



Naquele que será o seu quarto encontro ao comando dos 'leões', Marcel Keizer ainda não pisou o relvado de 'casa' oficialmente, depois de ter guiado o Sporting à vitória diante do Lusitano Vildemoinhos, para a Taça de Portugal, Qarabag, na Liga Europa, e Rio Ave, na última jornada do campeonato.



"É uma equipa compacta, forte defensivamente e boa nas transições. Tem jogadores muito rápidos e perigosos. Vamos ter que ser bons para marcar e não sofrer golos. Vais ser um jogo difícil", analisou o técnico, em conferência de imprensa.



Keizer dirigiu também palavras para os adeptos 'leoninos', para que continuem a apoiar a equipa.



"Quero o Sporting a jogar um futebol atacante e que os jogadores se divirtam em campo. Espero que os adeptos apoiem e gostem da equipa. Estou bastante ansioso por jogar no estádio com eles", afirmou.



Abordando de uma forma mais detalhada o futebol praticado pelos 'leões', Marcel Keizer disse que a sua equipa está a evoluir e que pode até utilizar esquemas táticos diferentes.



"Estamos a fazer progressos com a equipa e com os jogadores. Os primeiros três jogos foram bons e amanhã [domingo] poderemos ver como estamos. Até podemos jogar com uma tática diferente já com o Aves", explicou.



No domingo, o Sporting, segundo classificado, com 25 pontos, recebe o Desportivo das Aves, 13.º, com 10, no Estádio José Alvalade, pelas 20h00, num encontro da 12.ª jornada do campeonato.