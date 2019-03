Atriz esteve na Semana da Moda e deslumbrou com a sua sensualidade.

Por Patrícia Correia Branco | 07:59

Depois de terminada a sua participação no ‘Dança com as Estrelas’ - em que conquistou o segundo lugar - Kelly Bailey rumou a França e marcou presença na Semana da Moda de Paris.A atriz foi conhecer as novas tendências e assistiu a alguns desfiles de alta costura do certame.