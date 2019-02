‘Bomba’ da TVI aposta na sensualidade e na ousadia.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

A participação de Kelly Bailey no ‘Dança com as Estrelas’ tem sido marcada pela polémica.A atriz está a ser acusada de favoritismo e de ter feito várias exigências à produção, uma das quais a não utilização de roupas demasiado sensuais.