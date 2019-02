Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Kendall Jenner marca 'after party' dos Óscares com vestido ousado

Manequim de 23 anos não passou despercebida durante a festa da Vanity Fair.

14:51

Esta madrugada de domingo foi marcada pela 91º dos Óscares. Na passadeira vermelha da noite mais aguardada de Hollywood, não faltou cor, charme e glamour.



Já a festa que se seguiu à gala parece ter sido marcada pela ousadia dos 'looks' mais arrojados... Kendall Jenner protagonizou o momento mais ousado da noite na festa da Vanity Fair.



A manequim, de 23 anos, marcou presença no 'after party' com um vestido bastante arrojado. Num vestido bem fresco, a personalidade televisiva americana, desfilou com as pernas expostas e deixou ao descoberto a parte das virilhas.