Kevin Santos campeão em K1 200 após retificação de resultados

O canoísta português Kevin Santos sagrou-se hoje campeão europeu de K1 200 metros, depois de inicialmente ter sido dado como quinto classificado na regata final em Munique.

Após ter sido dado como quinto classificado, os responsáveis da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) pediram para ver as imagens do 'photo finish', com o português a ser considerado campeão europeu.

Com a retificação dos tempos, Kevin Santos venceu em 36,975 segundos, seguido do letão Robert Akmens (37,028) e do sueco Petter Menning (37,055), canoístas que desceram um lugar no pódio.

Kevin Santos tinha sido sexto classificado nos Mundiais do Canadá neste mesmo K1 200 metros.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma assim sete medalhas, designadamente três de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e de Kevin Santos (K1 200), uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.