Por Lusa | 13:31

O Governo do Reino Unido anunciou hoje o cancelamento de vistos britânicos eventualmente detidos por algum dos suspeitos da morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

"O ministro do Interior tomou as medidas necessárias para impedir os suspeitos de entrarem no Reino Unido", afirmou a primeira-ministra Theresa May no Parlamento.

"Se estes indivíduos tiverem vistos, esses vistos são revogados hoje", acrescentou, precisando que ainda "durante o dia" falará com o rei Salman.