Kim Jong-un reúne-se com primeiro-ministro de Singapura

Por Lusa | 12:33

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, reuniu-se hoje com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, horas depois da chegada àquele Estado, onde se vai reunir na terça-feira com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

O encontro decorreu no escritório do primeiro-ministro de Singapura, local onde os dois responsáveis foram vistos a conversar amigavelmente.

Sorridente, Kim Jong-un disse a Lee Hsien Loong: "O mundo inteiro está a assistir a esta reunião histórica entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos da América e, graças ao seu sincero empenho [...], fomos capazes de concretizar e preparar o encontro".