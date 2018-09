Klaipeda: História e modernidade de braço dado ao mar Báltico

O maior porto da Lituânia é uma cidade atrevida onde se vive dia e noite nas praias, bares e festivais.

Por Sérgio A. Vitorino | 16:27

O verão de 2018 foi o melhor dos últimos 50 anos. Em Klaipeda não há memória de calor igual ao que há dois meses deu ainda mais vida à cidade lituana onde se encontra o Mundo.



Ficha de viagem

Como ir

Klaipeda é servida por vários ferries e pelo aeroporto de Palanga, onde chegam alguns voos internacionais. O mais comum é viajar por Vilnius (capital). De Lisboa há apenas voos com escala.



Onde ficar

A oferta é variada, tanto em Klaipeda como em Palanga, para bolsos mais recheados. O Amberton Hotel Klaipeda destaca-se pela arquitetura ousada do edifício e por ficar no centro.



Cidade com um passado complexo pela sua importância

Klaipeda é polo económico e dos poucos portos da região que não congela no Inverno. Memel, nome dado pelos alemães, foi ocupada pela Ordem Teutónica no séc. XIII. Seguiram-se ocupações da Prússia, Suécia e Polónia. No complexo passado há uma administração francesa (pós-I Guerra), quando naqueles 5% do território passavam um terço da economia lituana. Em 1939, Klaipeda foi o último território anexado por Hitler antes da II Guerra. Foi ocupada pelos soviéticos em 1945 e a eles pertenceu até à independência lituana de 1990.



Palanga para o rico

Klaipeda é uma estância balnear que alberga desde o lituano comum, ao turista da União Europeia e o magnata russo. Estes últimos viajam nos seus aviões privados até ao aeroporto de Palanga, a norte de Klaipeda, onde passam o verão entre os 18 km de praias de areia branca e os restaurantes e bares da principal rua pedonal – que vai dar ao pontão onde centenas se concentram no final do dia para observar o pôr do Sol. Klaipeda tem uma grande população de mulheres, fruto da emigração dos homens para fora do país. A cidade está protegida do gelo do inverno pela lagoa de Curlândia, dividida com a russa Calininegrado.

Klaipeda poderia ser mais um sujo e cinzento porto de uma antiga república soviética. mas não. A terceira maior cidade da Lituânia deixou para trás a história conturbada e vive numa vibrante modernidade abraçando o Báltico.Tem uma concorrida vida noturna, um impressionante Festival do Mar e extensas zonas verdes onde dia e noite se passeia e faz desporto. Prova dessa mentalidade pós-soviética é também, colada à área urbana, a surpreendente arrumação de praias: famílias, animais e nudistas para homens, mulheres e a terceira para casais.