La Risotteria, a elegância servida no prato

Restaurante único em Lisboa dá ao arroz o destaque que ele merece com carta surpreendente.

Por Daniela Espírito Santo | 21:47

Entre a cozinha molecular e o uso criativo de ingredientes como ossobuco, polvo, trufa ou bacalhau fumado, este autêntico paraíso para os amantes do prato tem uma carta surpreendente que merece ser descoberta.



Uma verdadeira homenagem ao arroz, incluído de forma subtil e cativante em todo o cardápio, a Risotteria é, também, um espaço de convívio elegante, onde se pode apreciar uma memorável refeição a dois sem gastar muito e sem grandes pressas.

Adora risotto mas tem receio de pedir esta iguaria num restaurante, pois nem sempre é bem tratada? A La Risotteria, em pleno Chiado, em Lisboa, é um espaço a considerar.Único do género em Portugal, este restaurante, situado no primeiro andar do The Lift Boutique Hotel, dedica-se totalmente ao risotto e faz questão de o fazer de forma vibrante e inovadora. Há risotti para todos os gostos, numa carta que prima pela inclusão de novos grãos e sabores, que fogem ao cliché que vai sendo servido no nosso País e desbravam novos (e deliciosos) caminhos.