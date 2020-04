Ladrão parte arma a bater em vítima no Seixal

Um ladrão solitário partiu uma pistola (que seria de alarme) na cabeça do dono de uma frutaria no Pinhal do General, Fernão Ferro, Seixal.A vítima, um homem de 71 anos, estava a abrir o negócio, esta quinta-feira de manhã, com um cliente junto a si, quando foi abordado pelo ladrão de cara tapada, luvas e "muito jovem".A vítima ofereceu resistência e levou a coronhada na testa, sofrendo ferimentos que foram tratados pelos bombeiros.O assaltante fugiu sem nada levar, deixando para trás peças da pistola partida. A frutaria não tem videovigilância. A GNR esteve no local. A PJ de Setúbal investiga.