Lagoa de Santo André foi hoje aberta ao mar

A abertura artificial ao mar da Lagoa de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), decorreu esta quinta-feira à tarde para renovar a água e melhorar os ecossistemas, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

O processo, consiste na "abertura de um canal profundo perpendicular ao mar, com recurso a maquinaria pesada, escavado abaixo da cota de fundo" da lagoa, "para que o esvaziamento seja eficiente e assim promover o arrastamento dos sedimentos lodosos".

André Matoso da APA explicou que este procedimento, realizado todos os anos, tem como objetivo "a renovação das águas" da Lagoa de Santo André e "a melhoria da qualidade" dos respetivos "ecossistemas aquáticos".

A oxigenação da água, a exportação de matéria orgânica e de nutrientes para a faixa costeira e, em sentido contrário, a entrada de sedimentos arenosos e organismos (peixes e invertebrados) são alguns dos benefícios do processo, que garante a continuidade da atividade piscatória no local, inserido na Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha.

A abertura da Lagoa estava programada para meados de março, mas a situação de Estado de Emergência devido à pandemia por Covid-19 levou ao seu adiamento para o início de junho.

Um acontecimento que anualmente conta com a presença de centenas de pessoas a assistir ao momento em que a água da lagoa se junta à do mar, o que este ano não foi autorizado, já que não é permitida a concentração de pessoas.

Considerada como o maior sistema lagunar da costa alentejana, a Lagoa de Santo faz parte da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, ocupando uma área com cerca de 5 hectares.