Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Laura Figueiredo está a atravessar um dos piores momentos da sua vida, com a morte trágica do irmão mais velho, vítima de um acidente de viação, na passada terça-feira, dia 24. Mário Fernando de Souza Figueiredo tinha 36 anos e vivia no Brasil, mas mantinha com a apresentadora uma ligação muito forte.