Por Lusa | 04:08

O ex-ministro Laurentino "Nito" Cortizo lidera a contagem de votos das eleições presidenciais de domingo no Panamá, no primeiro sufrágio geral após a reforma do código eleitoral em 2017.

Com 90% dos votos contados, Laurentino Cortizo, do Partido Revolucionário Democrático (PRD), vai à frente com 33%, seguido do empresário Romulo Roux, líder do Partido Mudança Democrática (CD), com 31%.

O Tribunal Eleitoral adiou, para já, uma declaração preliminar sobre os resultados.