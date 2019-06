Lava Jato: Especialista considera mensagens divulgadas ínúteis para punir, "mas admissíveis para absolver"

Um especialista em Direito Penal brasileiro considerou hoje que as mensagens divulgadas no domingo, no âmbito da operação Lava Jato, são inúteis para punir, por terem sido obtidas ilegalmente, mas podem servir para absolver os réus.

"Não se pode perder de vista que as mensagens foram obtidas ilegalmente, possivelmente por meio da prática de crime, então são provas ilícitas e não podem ser usadas contra quem quer que seja", afirmou à Lusa o advogado Luciano Santoro, que é também professor universitário e especialista em Direito Penal.

"No entanto, entendo que as provas, ainda que ilícitas, podem ser usadas a favor dos réus, conforme a doutrina sempre se posicionou, isto é, é imprestável para punir, mas admissível para absolver", sublinhou.