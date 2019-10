LC: André Almeida e Rafa nas 'contas' do Benfica para receção ao Lyon

Os futebolistas André Almeida e Rafa estão recuperados das respetivas lesões e regressaram hoje aos convocados do Benfica, que na quarta-feira recebe o Lyon, em jogo da terceira jornada do grupo G da Liga dos Campeões.

André Almeida falhou os dois últimos jogos dos 'encarnados', com Zenit e Cova da Piedade, devido a uma lesão na coxa esquerda, sendo que o último encontro que disputou foi com o Vitória de Setúbal, no final de setembro.

Já Rafa esteve a contas com uma tendinopatia no adutor à esquerda, que o obrigou mesmo a ser dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa, que recentemente disputou dois jogos de apuramento para o Euro2020.