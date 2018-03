LC: Bayern Munique confirma apuramento com novo triunfo sobre o Besiktas

Por Lusa | 19:06

O Bayern Munique confirmou hoje o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, após vencer, em Istambul, o Besiktas, por 3-1, elevando o resultado da eliminatória para 8-1.

Mesmo com o 5-0 da primeira mão, a formação germânica não arriscou e apresentou na Turquia o seu 'onze' habitual, com o médio espanhol Thiago Alcantara a abrir o marcador aos 14 minutos, num lance com assistência de Thomas Muller.

Logo no arranque da segunda parte, aos 46 minutos, Gonul elevou a vantagem para o Bayern Munique, num lance infeliz do lateral-direito dos campeões turcos.